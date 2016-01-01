Охотник с Уолл-стрит
Wink
Фильмы
Охотник с Уолл-стрит
2016, The Headhunter's Calling
Драмы105 мин18+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»

Охотник с Уолл-стрит (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Циничный и обаятельный хедхантер с Уолл-стрит Дэйн Дженсен близок к осуществлению своей американской мечты и покорению бизнес-олимпа. Но его карьерные интересы внезапно входят в противоречие с жизнью его семьи. Перед Дэйном встает непростой вопрос выбора.

Охотник с Уолл-стрит смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Канада, США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Охотник с Уолл-стрит»

Всё