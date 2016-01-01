Охотник с Уолл-стрит (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Циничный и обаятельный хедхантер с Уолл-стрит Дэйн Дженсен близок к осуществлению своей американской мечты и покорению бизнес-олимпа. Но его карьерные интересы внезапно входят в противоречие с жизнью его с�емьи. Перед Дэйном встает непростой вопрос выбора.



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