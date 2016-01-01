2016, The Headhunter's Calling
Драмы105 мин18+
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Охотник с Уолл-стрит (фильм, 2016) смотреть онлайн
Сюжет
Циничный и обаятельный хедхантер с Уолл-стрит Дэйн Дженсен близок к осуществлению своей американской мечты и покорению бизнес-олимпа. Но его карьерные интересы внезапно входят в противоречие с жизнью его с�емьи. Перед Дэйном встает непростой вопрос выбора.
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Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb
- МУРежиссёр
Марк
Уильямс
- Актёр
Джерард
Батлер
- ГМАктриса
Гретхен
Мол
- ЭБАктриса
Элисон
Бри
- АКАктёр
Анупам
Кхер
- Актёр
Альфред
Молина
- Актёр
Уиллем
Дефо
- ДМАктёр
Дастин
Миллиган
- МДАктёр
Максвелл
Дженкинс
- ДБАктриса
Джулия
Баттерз
- БДСценарист
Билл
Дюбюк
- Продюсер
Джерард
Батлер
- Продюсер
Николя
Картье
- КДПродюсер
Крэйг
Дж. Флорес
- ПНПродюсер
Патрик
Ньюэлл
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ИСАктёр дубляжа
Игорь
Старосельцев
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- КХХудожник
Кристофер
Харгадон
- ТНМонтажёр
Том
Ноубл
- ШДОператор
Шелли
Джонсон
- МАКомпозитор
Марк
Айшем