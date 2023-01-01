Биография

Американский актер Джефф Чейз (имя при рождении – Джеффри Л. Сниффен) появился на свет 17 января 1968 года. Снимается в кино, а также профессионально играет в футбол (был участником команды Albany Firebirds из лиги США Arena). Родился в Патерсоне, штат Нью-Джерси, вырос в Тотове, Нью-Джерси и Вест-Патерсоне (ныне – Вудленд-Парк ). Будущий артист учился в региональной средней школе Пассаик-Вэлли. Он также посещал университет Западной Вирджинии и под именем Джефф Сниффена играл в футбольной команде с 1986 по 1991 годы (сыграл один сезон профессионального футбола для Олбани Firebirds в Арене футбольной лиги). Во время съемок эпизода т/с «Декстер» «Ущерб, который может нанести человек», в котором Чейз в роли Билли Флитера, актер Джимми Смитс случайно зарезал Чейза настоящим ножом, а не поддельным. По слухам, на репетиции Смитс не попадал в пластиковую защиту восемь раз из десяти, но смог правильно прицелиться, случайно взяв в руки настоящий нож. Первый фильм в Джеффом Чейзом «В тени» вышел в 2001 году. Далее он участвовал в нескольких десятках проектов, в том числе «Псевдоним» (2001-2005), «Хафф» (2006) (сериал), «Механик» (2011), «Под куполом» (2013). Из новых работ – роль Томаса в фильме «Арканзас», премьера которого состоялась в 2020 году.