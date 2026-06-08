Последний рейд (фильм, 2026) смотреть онлайн

Бывший военный собирает отряд, чтобы спасти племянницу, попавшую в плен в Венесуэле. Брутальный боевик «Последний рейд» — фильм с Джошем Хатчерсоном и Фрэнком Грилло о последствиях, к которым приводит коррупция.



Пока Венесуэла тонет в организованной преступности, американская журналистка Джулия Питерсон расследует деятельность группировки, занимающейся контрабандой нефти через границу с США. Вскоре Джулия привлекает внимание местного криминального авторитета, который похищает журналистку, чтобы его бизнес не получил широкой огласки. Спустя некоторое время мать Джулии, сенатор Оливия Питерсон, обращается за помощью Ганнеру, брату своего покойного мужа и военному в отставке. Ганнер собирает небольшой отряд и отправляется в Венесуэлу, чтобы вызволить Джулию из плена, но вскоре понимает, что имеет дело с куда более масштабным заговором.



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