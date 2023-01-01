Биография

Рауль Банеджа — актер, музыкант, писатель и продюсер. Родился в Манчестере 6 июня 1974 года. Будущий артист окончил Национальную театральную школу Канады и Кентерберийскую художественную среднюю школу. Рауль Банеджа снялся в более чем ста двадцати различных кино- и телепроектах, а также сыграл в множестве театральных постановок. Первую главную роль Банеджа сыграл с комиками Энди Джонсом и Мэри Уолш в фильме «Чрезвычайный посетитель» 1998 года. Больше всего актер запомнился зрителю в популярных картинах «Убийство в чужом городе», «Другой», «Почти натурал», «Роковой город» и «Детектив Дрезден: Секретные материалы». Также Рауль Банеджа является музыкантом. Мужчина состоит в группе The Legendary Miles Johnson, пишет музыку к спектаклям и другим театральным постановкам.