Можно только представить (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
9.12018, I Can Only Imagine
Драма, Музыка105 мин18+
О фильме
Основанная на реальных событиях история преодоления и успеха. Лидер американской рок-группы MercyMe Барт Миллард тяжело переживает смерть отца, с которым у него были очень сложные отношения. В память об усопшем музыкант сочиняет пронзительную песню, которая становится международным хитом.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Эндрю
Эрвин
- ДЭРежиссёр
Джон
Эрвин
- ДМАктёр
Дж.
Майкл Финли
- Актриса
Мадлен
Кэрролл
- Актёр
Деннис
Куэйд
- Актёр
Трэйси
Эдкинс
- Актриса
Клорис
Личмен
- ДБАктёр
Джейсон
Бёрки
- МФАктёр
Марк
Фурз
- КМАктёр
Коул
Маркус
- АДАктёр
Александр
Домингес
- БМСценарист
Барт
Миллард
- ДЭСценарист
Джон
Эрвин
- КДПродюсер
Кевин
Даунс
- МЛПродюсер
Мики
Лидделл
- ПШПродюсер
Пит
Шилеймон
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ЕВАктриса дубляжа
Елена
Войновская
- АРХудожница
Анна
Рэдмон
- ДХХудожница
Дженнифер
Хербел
- Монтажёр
Эндрю
Эрвин