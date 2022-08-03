Можно только представить
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Можно только представить

Можно только представить (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

9.12018, I Can Only Imagine
Драма, Музыка105 мин18+

О фильме

Основанная на реальных событиях история преодоления и успеха. Лидер американской рок-группы MercyMe Барт Миллард тяжело переживает смерть отца, с которым у него были очень сложные отношения. В память об усопшем музыкант сочиняет пронзительную песню, которая становится международным хитом.

Страна
США
Жанр
Драма, Биография, Музыка
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Можно только представить»