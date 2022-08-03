Можно только представить (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Основанная на реальных событиях история преодоления и успеха. Лидер американской рок-группы MercyMe Барт Миллард тяжело переживает смерть отца, с которым у него были очень сложные отношения. В память об усопшем музыкант сочиняет пронзительную песню, которая становится международным хитом.

