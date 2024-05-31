Игра джентльменов (2023 год) смотреть онлайн

Пятеро школьников-латиноамериканцев организуют собственный гольф-клуб и доказывают, что успеха в спорте можно добиться вне зависимости от расы. Фильм «Игра джентльменов» — вдохновляющая спортивная драма по реальным событиям с участием Денниса Куэйда.



1956 год. Латиноамериканец Джей Би живет в приграничном техасском городе Дель-Рио и собирается устроиться работать в школу. Он надеется, что таким образом сможет заслужить уважение членов престижного гольф-клуба Дель-Рио и вступить в их ряды. Однако предрассудки побеждают, и Джей Би получает отказ. После он встречает пятерых школьников мексиканского происхождения, так же как и он сам помешанных на гольфе. Тогда ему приходит в голову идея — создать собственный школьный клуб и доказать самоуверенным богачам, что в гольфе есть место каждому.



К чему приведет эта инициатива и хватит ли у команды упорства, расскажет драма «Игра джентльменов»


