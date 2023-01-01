Биография

Джей Эрнандес — американский актер, продюсер и режиссер. Родился в Калифорнии 20 февраля 1978 года. Мексиканец по происхождению, он был младшим из трех детей в семье. После школы поступил в Технический колледж Дон Боско. И мог бы не связать свою жизнь с кино, если бы не случай — познакомился с менеджером по талантам, который посоветовал Джею заняться актерским мастерством и разослал его фото кастинговым агентам. Джей Эрнандес снялся в таких фильмах и сериалах, как «Безумные и прекрасные», «Новичок», «Команда 49: Огненная лестница», «В лучах славы», «День благодарения», «Гавайи 5.0», «Скандал», «Отчаянные меры», «Нэшвилл», «Преступные связи», «Пространство», «Очень плохие мамочки» и «Игра джентльменов». Он также выступил в качестве исполнительного продюсера триллера «Ниже нас» и хоррора «Прочь из моего дома». Был одним из режиссеров боевика «Частный детектив Магнум».