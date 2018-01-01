Биография

Джозеф Сикора — американский актер, режиссер, сценарист и продюсер. Родился в Чикаго 27 июня 1976 года. С детства интересовался искусством: занимался в драмкружке и активно участвовал в театральных постановках. Еще в подростковом возрасте принял участие в съемках рекламного ролика ресторана «Макдональдс». Закончив школьное обучение, он поступил в Columbia College Chicago на актерский факультет, который закончил со степенью бакалавра театральных искусств. Далее он начал театральную карьеру в труппе Chicago's Shattered Globe Theatre Company и стал достаточно известным актером театра. Кинодебют Джозефа Сикоры состоялся с многосерийной криминальной драмы «Адам 12», где он сыграл эпизодическую роль. А широкую популярность актер приобрел благодаря роли в картине «Остров проклятых», где он снялся вместе с Леонардо Ди Каприо. Всего в фильмографии Джозефа около 71 работы. Также он был режиссером, сценаристом и продюсером фантастической короткометражки The Separatists.