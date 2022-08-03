Гагарин. Первый в космосе (фильм, 2013) смотреть онлайн

Первая масштабная кинобиография Юрия Гагарина. В центре сюжета – подготовка к космическому полету, во время которой герой вспоминает самые яркие события своей жизни: детство, учебу в лeтном училище, знакомство с женой Валентиной и борьбу за право быть первым в космосе.

