Гагарин. Первый в космосе (фильм, 2013) смотреть онлайн
9.32013, Гагарин. Первый в космосе
Драма, Биография108 мин18+
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О фильме
Первая масштабная кинобиография Юрия Гагарина. В центре сюжета – подготовка к космическому полету, во время которой герой вспоминает самые яркие события своей жизни: детство, учебу в лeтном училище, знакомство с женой Валентиной и борьбу за право быть первым в космосе.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Драма, Биография
КачествоSD
Время108 мин / 01:48
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Павел
Пархоменко
- Актёр
Ярослав
Жалнин
- МФАктёр
Михаил
Филиппов
- Актёр
Владимир
Стеклов
- ОИАктриса
Ольга
Иванова
- ВМАктёр
Вадим
Мичман
- Актёр
Даниил
Воробьев
- Актриса
Надежда
Маркина
- Актёр
Виктор
Проскурин
- Актриса
Инга
Оболдина
- Актёр
Валерий
Афанасьев
- ОКСценарист
Олег
Капанец
- АДСценарист
Андрей
Дмитриев
- ОКПродюсер
Олег
Капанец
- ЭУПродюсер
Энтони
Уоллер
- КААктриса дубляжа
Катерина
Африкантова
- ГКАктриса дубляжа
Галина
Казакова
- ВИАктёр дубляжа
Валерий
Иваков
- ГМАктёр дубляжа
Григорий
Маликов
- СВАктёр дубляжа
Сергей
Вещев
- ААХудожница
Александра
Андреева
- МММонтажёр
Мария
Маненкова
- ААОператор
Антон
Антонов
- ДККомпозитор
Джордж
Каллис