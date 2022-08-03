Гагарин. Первый в космосе
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Гагарин. Первый в космосе

Гагарин. Первый в космосе (фильм, 2013) смотреть онлайн

9.32013, Гагарин. Первый в космосе
Драма, Биография108 мин18+
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О фильме

Первая масштабная кинобиография Юрия Гагарина. В центре сюжета – подготовка к космическому полету, во время которой герой вспоминает самые яркие события своей жизни: детство, учебу в лeтном училище, знакомство с женой Валентиной и борьбу за право быть первым в космосе.

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Драма, Биография
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гагарин. Первый в космосе»