Биография

Сергей Вещев – актер дубляжа из России, который появился на свет 22.08.1959 г. Он работает в жанрах драма, приключения и комедия. С 2006 г. носит звание Заслуженного артиста РФ. Основным родом деятельности Вещева является работа в Малом театре, где он играет во множестве спектаклей начиная с 1982 года. Работает в качестве актера дубляжа на Мосфильме, студии Горького, а также задействован во многих других проектах. Награжден Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Зрителям всегда запоминаются роли Сергея Вещева, который является не только талантливым актером дубляжа, но и замечательным артистом в кино. Фильмы Сергея Вещева давно полюбились телезрителям, благодаря его неиссякаемой харизме и таланту. Он работает не только в озвучке и снимается в художественных фильмах, но также принимал участие в фильмах и сериалах про жизнь и творческий путь Сумарокова, Булгакова, Маяковского, Шварца. Известен благодаря своим работам над такими фильмами, как «Чужой пес», «Разыскивается герой» и «Анастасия». Также его можно увидеть в таких фильмах, как «Казино» (1992 года), «Недоросль» (1982 года). Среди его новых работ, в основном. телесериалы – «Улыбка пересмешника», «Господа-товарищи» и другие.