Первая любовь (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Подростки тоже способны бороться за свое счастье. История о магии первой любви со звездой мелодрамы «После».



Джим и Энн давно учатся вместе, но чувства между ними вспыхнули совершенно внезапно. Мать Энн запрещает ей отвлекаться от учебы и заботы о будущем, но Джим не готов отказываться от любимой. Сама девушка никак не может решить, готова ли она идти против обстоятельств ради их чувств. Тем временем учеба подходит к концу, влюбленным предстоит разъехаться по разным городам. К этому добавляются и семейные проблемы — брак родителей Джима трещит по швам после увольнения отца. Сейчас ему как никогда нужна поддержка Энн...



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