Лишний (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
9.12017, Лишний. Серия 3
Детектив, Мелодрама12+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»
Сезоны и серии
О сериале
В центре сюжета - большая, респектабельная, обеспеченная и на первый взгляд дружная семья Тармановых. Более двадцати лет назад глава семьи Георг Тарманов основал компанию «Макс-Фарм», ставшую впоследствии одним из лидеров на международном рынке лекарственных препаратов.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
3.9 IMDb
- РИРежиссёр
Руслан
Ибрагимов
- ЕМАктриса
Елена
Мартыненко
- КБАктёр
Кирилл
Балобан
- Актёр
Александр
Макогон
- Актёр
Владимир
Стержаков
- ПНАктёр
Павел
Найдёнов
- ВКАктёр
Владимир
Колганов
- МБАктёр
Максим
Брызгалин
- ЭДАктриса
Элисо
Дарсадзе
- ВГАктёр
Вячеслав
Григорьев
- ВЛАктёр
Вадим
Лымарь
- АЧСценарист
Александр
Чубарьян
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ИМПродюсер
Игорь
Марин
- ОППродюсер
Ольга
Полесицкая
- КБМонтажёр
Ксения
Бурдинова
- ИМОператор
Иван
Макаров