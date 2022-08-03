Лишний. Серия 3
Лишний
1-й сезон
3-я серия

Лишний (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

9.12017, Лишний. Серия 3
Детектив, Мелодрама12+
О сериале

В центре сюжета - большая, респектабельная, обеспеченная и на первый взгляд дружная семья Тармановых. Более двадцати лет назад глава семьи Георг Тарманов основал компанию «Макс-Фарм», ставшую впоследствии одним из лидеров на международном рынке лекарственных препаратов.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама, Детектив
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
3.9 IMDb

