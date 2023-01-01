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Золотая парочка
1-й сезон

Золотая парочка (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

2017, Золотая парочка. Сезон 1 2 серии
Детектив, Мелодрама12+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Полиция уже год не может поймать влюбленную пару, которая совершает дерзкие налеты на ювелирные магазины и всякий раз забирает по одному самому ценному экземпляру, усыпляя всех свидетелей с помощью газа и не оставляя никаких следов. И вот, наконец появилась крохотная зацепка...

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Страна
Россия
Жанр
Мелодрама, Детектив

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Золотая парочка»