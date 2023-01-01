СМЕРШ. Продолжение (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+48 мин
СМЕРШ. Продолжение
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+50 мин
СМЕРШ. Продолжение
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+49 мин
СМЕРШ. Продолжение
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+49 мин
СМЕРШ. Продолжение
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+47 мин
СМЕРШ. Продолжение
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+51 мин
СМЕРШ. Продолжение
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+48 мин
СМЕРШ. Продолжение
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+47 мин
СМЕРШ. Продолжение
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+48 мин
СМЕРШ. Продолжение
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+48 мин
СМЕРШ. Продолжение
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+48 мин
СМЕРШ. Продолжение
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+48 мин
СМЕРШ. Продолжение
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
Сюжет
Дальнейшее развитие военной драмы о легендарной советской контрразведке: Игорь Петренко участвует в новой миссии СМЕРШ. Приходите смотреть сериал «СМЕРШ. Продолжение» 1 сезон на Wink.
Капитан Павел Семенов и майор Алексей Ермаков продолжают разгадывать замыслы фашистов и спасать мирных граждан. На очередном задании к их команде присоединяется юный Константин Лавров. Выросший в семье дипломата полиглот становится полезной находкой для СМЕРШа: им как раз предстоит вычислить иностранных шпионов и предотвратить вражескую диверсию. Но это не так-то просто: предатель может скрываться среди своих.
Расстроит ли отряд планы врага и сможет ли Лавров доказать, что достоин быть членом контрразведки? Возвращение культовых героев в 1 сезоне «СМЕРШ. Про�должение». Сериал смотреть онлайн в отличном качестве можно на видеосервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Олег
Фомин
- Актёр
Игорь
Петренко
- Актёр
Владислав
Котлярский
- Актёр
Олег
Фомин
- ЛГАктёр
Леонид
Громов
- Актёр
Александр
Головин
- Актёр
Сергей
Комаров
- Актриса
Мария
Лисова�я
- ВААктёр
Виталий
Абдулов
- КБАктриса
Кристина
Бродская
- Актриса
Алёна
Коломина
- ЕВСценарист
Евгения
Вагина
- РКСценарист
Роман
Коломыцев
- ГКСценарист
Геннадий
Кондратьев
- АЖСценарист
Андрей
Жвалевский
- Продюсер
Анатолий
Тупицын
- Продюсер
Владимир
Тюлин
- Продюсер
Андрей
Анохин
- СГХудожник
Сергей
Голубев
- ЕБМонтажёр
Евгения
Бахарева
- АМОператор
Алексей
Морозов
- Композитор
Анатолий
Зубков
- ЕЗКомпозитор
Егор
Зубков