СМЕРШ. Продолжение (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

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Дальнейшее развитие военной драмы о легендарной советской контрразведке: Игорь Петренко участвует в новой миссии СМЕРШ. Приходите смотреть сериал «СМЕРШ. Продолжение» 1 сезон на Wink.



Капитан Павел Семенов и майор Алексей Ермаков продолжают разгадывать замыслы фашистов и спасать мирных граждан. На очередном задании к их команде присоединяется юный Константин Лавров. Выросший в семье дипломата полиглот становится полезной находкой для СМЕРШа: им как раз предстоит вычислить иностранных шпионов и предотвратить вражескую диверсию. Но это не так-то просто: предатель может скрываться среди своих.



Расстроит ли отряд планы врага и сможет ли Лавров доказать, что достоин быть членом контрразведки? Возвращение культовых героев в 1 сезоне «СМЕРШ. Про�должение». Сериал смотреть онлайн в отличном качестве можно на видеосервисе Wink.



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