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СМЕРШ. Продолжение
1-й сезон

СМЕРШ. Продолжение (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

9.12022, СМЕРШ. Продолжение. Сезон 1 12 серий
Военные, Драмы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Дальнейшее развитие военной драмы о легендарной советской контрразведке: Игорь Петренко участвует в новой миссии СМЕРШ. Приходите смотреть сериал «СМЕРШ. Продолжение» 1 сезон на Wink.

Капитан Павел Семенов и майор Алексей Ермаков продолжают разгадывать замыслы фашистов и спасать мирных граждан. На очередном задании к их команде присоединяется юный Константин Лавров. Выросший в семье дипломата полиглот становится полезной находкой для СМЕРШа: им как раз предстоит вычислить иностранных шпионов и предотвратить вражескую диверсию. Но это не так-то просто: предатель может скрываться среди своих.

Расстроит ли отряд планы врага и сможет ли Лавров доказать, что достоин быть членом контрразведки? Возвращение культовых героев в 1 сезоне «СМЕРШ. Продолжение». Сериал смотреть онлайн в отличном качестве можно на видеосервисе Wink.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «СМЕРШ. Продолжение»

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