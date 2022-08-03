Серебряные Озера (фильм, 1980) смотреть онлайн
8.21980, Серебряные Озера
Драма86 мин18+
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О фильме
Симпатяга-парень Сергей Ковалев решил, что инженер — не его профессия, и уехал к родственникам в провинциальный городок Серебряные Озера. Там познакомился с семьей молодого художника, неожиданно озлобился — и решил отомстить новому другу. Своеобразная дуэль на мотоциклах для Игоря закончилась трагически.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
4.8 IMDb
- ББРежиссёр
Борис
Бунеев
- АРАктёр
Андрей
Ростоцкий
- ОВАктриса
Ольга
Ведерникова
- РКАктриса
Римма
Коростелева
- АТАктёр
Андрей
Троицкий
- ГСАктёр
Геннадий
Скоморохов
- Актёр
Олег
Фомин
- ЕБАктёр
Евгений
Бакалов
- Актёр
Михаил
Глузский
- ВСАктёр
Всеволод
Сафонов
- Актёр
Станислав
Чекан
- ЕГСценарист
Евгений
Григорьев
- ААОператор
Александр
Антипенко
- ЕГКомпозитор
Евгений
Геворгян