Серебряные Озера
Wink
Фильмы
Серебряные Озера

Серебряные Озера (фильм, 1980) смотреть онлайн

8.21980, Серебряные Озера
Драма86 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Симпатяга-парень Сергей Ковалев решил, что инженер — не его профессия, и уехал к родственникам в провинциальный городок Серебряные Озера. Там познакомился с семьей молодого художника, неожиданно озлобился — и решил отомстить новому другу. Своеобразная дуэль на мотоциклах для Игоря закончилась трагически.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
4.8 IMDb