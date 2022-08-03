Серебряные Озера (фильм, 1980) смотреть онлайн

Симпатяга-парень Сергей Ковалев решил, что инженер — не его профессия, и уехал к родственникам в провинциальный городок Серебряные Озера. Там познакомился с семьей молодого художника, неожиданно озлобился — и решил отомстить новому другу. Своеобразная дуэль на мотоциклах для Игоря закончилась трагически.

