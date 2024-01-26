КГБ в Смокинге. Сезон 1
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КГБ в Смокинге
1-й сезон

КГБ в Смокинге (сериал, 2005) сезон 1 смотреть онлайн

8.32005, КГБ в Смокинге. Сезон 1 16 серий
Боевик12+

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1-й сезон

О сериале

Москва, конец 1977 года. СССР во всей своей красе. Журналистка комсомольского издания Валентина Мальцева один только раз и то ради профессии назвалась человеком Андропова, как ее тут же вызвали к могущественному чекисту. Шеф КГБ лично вербует журналистку...

Страна
Россия
Жанр
Боевик

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «КГБ в Смокинге»