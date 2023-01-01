Особенности национальной охоты (1995 год) смотреть онлайн
Сюжет
Финский студент приезжает в Россию, чтобы поучаствовать в русской охоте. Отечественный фильм «Особенности национальной охоты» ждет вас на Wink: хитовая народная комедия Александра Рогожкина, отразившая дух времени.
Лента рассказывает о приключениях компании друзей, отправившихся на охоту. Однако, как часто бывает в таких историях, все идет не совсем по плану. Финн по имени Рейво, армейский генерал, следователь, бизнесмен и опытный егерь Кузьмич закупаются большим количеством водки и попадают в различные забавные ситуации, выбираться из которых им приходится с помощью своей смекалки и находчивости. Особенностью картины является ее уникальный юмор, который сочетает в себе элементы абсурда, иронии и самоиронии.
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Информация
Рейтинг
- АРРежиссёр
Александр
Рогожкин
- Актёр
Вилле
Хаапасало
- Актёр
Алексей
Булдаков
- Актёр
Виктор
Бычков
- Актёр
Семён
Стругачев
- СКАктёр
Сергей
Куприянов
- Актёр
Сергей
Русскин
- СГАктёр
Сергей
Гусинский
- ИСАктёр
Игорь
Сергеев
- ИДАктёр
Игорь
Добряков
- ЮМАктёр
Юрий
Макусинский
- АРСценарист
Александр
Рогожкин
- Продюсер
Александр
Голутва
- ББАктёр дубляжа
Бори�с
Бирман
- АПАктёр дубляжа
Александр
Половцев