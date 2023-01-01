Особенности национальной охоты (1995 год) смотреть онлайн

Сюжет

Финский студент приезжает в Россию, чтобы поучаствовать в русской охоте. Отечественный фильм «Особенности национальной охоты» ждет вас на Wink: хитовая народная комедия Александра Рогожкина, отразившая дух времени.



Лента рассказывает о приключениях компании друзей, отправившихся на охоту. Однако, как часто бывает в таких историях, все идет не совсем по плану. Финн по имени Рейво, армейский генерал, следователь, бизнесмен и опытный егерь Кузьмич закупаются большим количеством водки и попадают в различные забавные ситуации, выбираться из которых им приходится с помощью своей смекалки и находчивости. Особенностью картины является ее уникальный юмор, который сочетает в себе элементы абсурда, иронии и самоиронии.



Приглашаем вас в наш онлайн-кинотеатр, чтобы провести отличный вечер в кругу друзей и насладиться по-настоящему душевной комедией. Фильм «Особенности национальной охоты» смотреть онлайн в хорошем качестве вы можете в любое удобное время на Wink!



Особенности национальной охоты смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.