Особенности национальной охоты
Wink
Фильмы
Особенности национальной охоты
9.51995, Особенности национальной охоты
Комедии93 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Особенности национальной охоты (1995 год) смотреть онлайн

Сюжет

Финский студент приезжает в Россию, чтобы поучаствовать в русской охоте. Отечественный фильм «Особенности национальной охоты» ждет вас на Wink: хитовая народная комедия Александра Рогожкина, отразившая дух времени.

Лента рассказывает о приключениях компании друзей, отправившихся на охоту. Однако, как часто бывает в таких историях, все идет не совсем по плану. Финн по имени Рейво, армейский генерал, следователь, бизнесмен и опытный егерь Кузьмич закупаются большим количеством водки и попадают в различные забавные ситуации, выбираться из которых им приходится с помощью своей смекалки и находчивости. Особенностью картины является ее уникальный юмор, который сочетает в себе элементы абсурда, иронии и самоиронии.

Приглашаем вас в наш онлайн-кинотеатр, чтобы провести отличный вечер в кругу друзей и насладиться по-настоящему душевной комедией. Фильм «Особенности национальной охоты» смотреть онлайн в хорошем качестве вы можете в любое удобное время на Wink!

Особенности национальной охоты смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb