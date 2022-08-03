Игра (фильм, 2008) смотреть онлайн
О фильме
Комедийный фильм «Игра» — это сатирический взгляд на футбол, славу и человеческие слабости.
События картины разворачиваются в альтернативной реальности: Россия принимает чемпионат мира по футболу и становится финалистом турнира. Но до решающего матча еще несколько дней, а на тренировочной базе сборной уже кипят нешуточные страсти. Администратор Михаил Звонов мечтает разбогатеть на ставках, а сторож Эрнест Карлович вдруг начинает с пугающей точностью предсказывать результаты матчей. Маленькие люди, оказавшиеся рядом с большой мечтой, втягиваются в водоворот азарта и абсурдных надежд.
Картина режиссера Александра Рогожкина сочетает гротеск, тонкий юмор и добрую иронию, превращая околофутбольные страсти в метафору российской жизни. Смотреть фильм «Игра» стоит, если вы любите российские комедии с легким налетом грусти.
Рейтинг
- АРРежиссёр
Александр
Рогожкин
- Актёр
Алексей
Булдаков
- Актёр
Даниил
Страхов
- ЮСАктёр
Юрий
Степанов
- Актёр
Кирилл
Пирогов
- АЛАктёр
Александр
Лымарев
- Актёр
Артур
Ваха
- Актриса
Любовь
Львова
- ВБАктёр
Виктор
Бабич
- АВАктёр
Артем
Волобуев
- ПГАктёр
Павел
Горожанкин
- АРСценарист
Александр
Рогожкин
- Продюсер
Алексей
Учитель
- ААПродюсер
Анастасия
Алексеева
- ЮРМонтажёр
Юлия
Румянцева
- АСОператор
Александр
Смирнов
- ДПКомпозитор
Дмитрий
Павлов