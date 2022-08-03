Игра (фильм, 2008) смотреть онлайн

Игра
О фильме

Комедийный фильм «Игра» — это сатирический взгляд на футбол, славу и человеческие слабости.

События картины разворачиваются в альтернативной реальности: Россия принимает чемпионат мира по футболу и становится финалистом турнира. Но до решающего матча еще несколько дней, а на тренировочной базе сборной уже кипят нешуточные страсти. Администратор Михаил Звонов мечтает разбогатеть на ставках, а сторож Эрнест Карлович вдруг начинает с пугающей точностью предсказывать результаты матчей. Маленькие люди, оказавшиеся рядом с большой мечтой, втягиваются в водоворот азарта и абсурдных надежд.

Картина режиссера Александра Рогожкина сочетает гротеск, тонкий юмор и добрую иронию, превращая околофутбольные страсти в метафору российской жизни. Смотреть фильм «Игра» стоит, если вы любите российские комедии с легким налетом грусти.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
4.6 IMDb

