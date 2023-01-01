Биография

Виктор Бабич – актер. Премирован, награжден медалями. Родился в 1960 году. Актерское призвание ощутил уже после службы в армии, обучения в техникуме и работы на заводе. Театральной профессией овладевал в Киеве. Диплом актера получил в 1986 году, после чего уехал по распределению в Псков. Артистом Псковского драматического театра проработал более 20 лет. Количество театральных ролей Бабича в Пскове превысило сотню. Вскоре после получения звания заслуженного артиста России перебрался в Москву. Играет в театре «Бенефис» и антрепризных спектаклях. Впервые снялся в кино в 1989 году. Через десять лет на экраны вышел фильм-спектакль с участием артиста. Постоянная работа в кино у актера началась только в 2006 году. Первая заметная роль – в сериале 2007 года «Гончие». Череда малозаметных эпизодов длится пять лет, пока в 2012 году актеру не достается роль директора кладбища в детективном сериале «Принцип Хабарова». В фильме Бабич создает емкий, выразительный, яркий образ. Еще более значительные роли артист играет в сериалах «Внутреннее расследование» и «Ленинград 46». Зрителю запомнился сыгранный актером начальник станции в фильме 2018 года «Ненастье».