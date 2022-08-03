Всегда говори всегда (сериал, 2003) смотреть онлайн

«Всегда говори “всегда”» — сериал о женщине, которая переживает коварное предательство и борется за свое счастье. Мелодрама снята по сценарию Татьяны Устиновой.



Ольга — примерная мать двоих детей. Она живет в небольшом провинциальном городе и работает бухгалтером в автосервисе мужа Стаса. Привычный уклад жизни рушится, когда мужчину начинают прессовать из-за отказа сотрудничать с сыном губернатора. Многочисленные инспекции выявляют нарушения, из-за которых Стасу грозит тюрьма. Тогда Ольга соглашается взять всю вину на себя и отсидеть срок, пока муж разбирается со всеми проблемами и заботится об их детях. Два года Ольга проводит в колонии, а когда возвращается, обнаруживает, что ее никто не ждет…



Сможет ли героиня вернуть себе былое счастье и воссоединиться со Стасом и детьми? Или найдет утешение в чем-то новом? «Всегда говори “всегда”» — сериал, с 2003 года покоряющий сердца зрителей своей искренностью. Смотрите мелодраму на Wink!

