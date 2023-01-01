Биография

Татьяна Абрамова — российская актриса театра и кино. Родилась в Тюмени 5 февраля 1975 года. За некоторые роли в кино удостоена международных премий. С детства девочка увлекалась музыкой, поэтому поступление в музыкальную школу стало для нее логичным и желаемым событием. В дальнейшем она хотела петь на большой сцене, что ей удалось реализовать в начале 90-х. В 1992 году Татьяна впервые появилась на телеэкране в конкурсе «Утренняя звезда». В 1994-м увидел свет ее первый сольный альбом. По окончании средней школы было запланировано поступление в «Щуку», и Абрамова почти поступила в нее, удачно сдав вступительные экзамены. Но сначала девушка отправилась в Северную столицу, где и решила остаться насовсем. Здесь она окончила Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, став профессиональным актером и режиссером драмтеатра. Кинотеатральный дебют состоялся в фильме «Охота». У Татьяны Абрамовой множество проектов. Популярность пришла к актрисе после «Всегда говори всегда». В этом сериале она сыграла Надежду Грозовскую. Среди других значимых работ в биографии артистки — сериалы «Русский перевод», «Жена Сталина». Татьяна продолжает музыкальную деятельность, занимается благотворительностью — поддерживает ребят, больных онкологией, курирует благотворительный фонд «Пантанасс».