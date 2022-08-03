Всегда говори всегда (сериал, 2012) сезон 8 смотреть онлайн
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О сериале
В 8 сезоне сериала «Всегда говори “всегда”» Сергей получает наследство, а Ольга вновь оказывается за решеткой. Погрузитесь в водоворот драматических событий вместе с героями на Wink!
Сергей неожиданно становится владельцем земли в Полунино — оказалось, покойная тетя завещала ему свой домик. Правда, отправиться туда у Барышева нет времени. Тогда Ольга с подругой Надей отправляется в Полунино, чтобы оформить наследство. Надежде не помешает развеяться — она переживает из-за неудачных попыток забеременеть. Подруги знакомятся с соседями на новом месте и становятся свидетельницами домашнего насилия. Ольга решает заступиться за пострадавшую женщину, но даже не подозревает, во что ввязывается. Муж жертвы — местный полицейский Анохин, с которым шутки плохи. Он устраивает так, что на Ольгу падают подозрения в страшном преступлении.
Восторжествует ли справедливость в продолжении сериала «Всегда говори “всегда”»? 8 сезон можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Wink!
Рейтинг
- АКРежиссёр
Алексей
Козлов
- Актриса
Мария
Порошина
- Актриса
Татьяна
Абрамова
- Актёр
Даниил
Страхов
- Актёр
Ярослав
Бойко
- АСАктёр
Александр
Семчев
- ОЛАктёр
Олег
Леушин
- ДПАктёр
Данила
Перов
- Актриса
Анна
Ардова
- ВГАктёр
Владимир
Горюшин
- ИГАктриса
Ирина
Гринёва
- ТУСценарист
Татьяна
Устинова
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- НТХудожник
Николай
Терехов
- АСХудожник
Андрей
Сперанский
- ССХудожница
Сарине
Саакян
- МГМонтажёр
Максим
Григорьев
- ВДОператор
Владимир
Дмитриевский
- ИМКомпозитор
Игорь
Матета