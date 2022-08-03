В 8 сезоне сериала «Всегда говори “всегда”» Сергей получает наследство, а Ольга вновь оказывается за решеткой. Погрузитесь в водоворот драматических событий вместе с героями на Wink!



Сергей неожиданно становится владельцем земли в Полунино — оказалось, покойная тетя завещала ему свой домик. Правда, отправиться туда у Барышева нет времени. Тогда Ольга с подругой Надей отправляется в Полунино, чтобы оформить наследство. Надежде не помешает развеяться — она переживает из-за неудачных попыток забеременеть. Подруги знакомятся с соседями на новом месте и становятся свидетельницами домашнего насилия. Ольга решает заступиться за пострадавшую женщину, но даже не подозревает, во что ввязывается. Муж жертвы — местный полицейский Анохин, с которым шутки плохи. Он устраивает так, что на Ольгу падают подозрения в страшном преступлении.



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