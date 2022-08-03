Всегда говори всегда. Сезон 3
Wink
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Всегда говори всегда
3-й сезон

Всегда говори всегда (сериал, 2006) сезон 3 смотреть онлайн

9.52006, Всегда говори всегда. Сезон 3 8 серий
Мелодрама, Драма18+

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О сериале

Сохранит ли Сергей верность своей жене Ольге из сериала «Всегда говори “всегда”»? 3 сезон мелодрамы расскажет об этом на Wink!

Третий сезон начинается с того, что Ольга, Сергей и их младший сын живут в солнечном Таиланде. Все идет отлично, пока в строительную фирму Барышева не устраивается новая переводчица — роковая красотка Оксана. За привлекательной внешностью скрывается расчетливая интриганка. Женщина узнала о состоятельности Сергея и загорелась желанием женить его на себе во что бы то ни стало. Наличие любящей жены и детей — не помеха. Оксана уверена в своих силах, она вооружена красотой и харизмой!

Смотрите 3 сезон сериала «Всегда говори “всегда”» на Wink и узнайте: устоит ли Сергей перед соблазном?

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Всегда говори всегда»