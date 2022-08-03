Всегда говори всегда (сериал, 2006) сезон 3 смотреть онлайн

Сохранит ли Сергей верность своей жене Ольге из сериала «Всегда говори “всегда”»? 3 сезон мелодрамы расскажет об этом на Wink!



Третий сезон начинается с того, что Ольга, Сергей и их младший сын живут в солнечном Таиланде. Все идет отлично, пока в строительную фирму Барышева не устраивается новая переводчица — роковая красотка Оксана. За привлекательной внешностью скрывается расчетливая интриганка. Женщина узнала о состоятельности Сергея и загорелась желанием женить его на себе во что бы то ни стало. Наличие любящей жены и детей — не помеха. Оксана уверена в своих силах, она вооружена красотой и харизмой!



Смотрите 3 сезон сериала «Всегда говори “всегда”» на Wink и узнайте: устоит ли Сергей перед соблазном?

