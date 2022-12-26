Исаев (сериал, 2008) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

Исаев. Серия 15
9.12008, Исаев. Серия 15
Детектив, Исторический12+

О сериале

Действие фильма происходит в 1920-е годы. В нём рассказывается о первых заданиях Исаева. Сначала он едет в Ревель, чтобы пресечь контрабанду ценностей, похищенных из Гохрана. По возвращении его отправляют во Владивосток для сбора информации о действиях белых. Затем ему приходится уехать за границу для наблюдения за контрреволюционной эмиграцией.

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Детектив
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.4 IMDb

