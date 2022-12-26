Исаев (сериал, 2008) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

Действие фильма происходит в 1920-е годы. В нём рассказывается о первых заданиях Исаева. Сначала он едет в Ревель, чтобы пресечь контрабанду ценностей, похищенных из Гохрана. По возвращении его отправляют во Владивосток для сбора информации о действиях белых. Затем ему приходится уехать за границу для наблюдения за контрреволюционной эмиграцией.

