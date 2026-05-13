Рыцари сорока островов (сериал, 2026) смотреть онлайн

Фантастический сериал «Рыцари Сорока Островов» с Полиной Гухман и Артёмом Кошманом, снятый по одноименному роману Сергея Лукьяненко, расскажет об удивительных и опасных приключениях в потаенном мире.



В современном мире подростки все чаще пробуют сбежать от реальности, и некоторым это действительно удается. Главный герой Дима, следуя за своей возлюбленной, оказывается в таинственном мире Сорока Островов. Место кажется настоящим раем, где царит вечное лето, чистое синее море ласкает мелкий песок, а воздух наполнен свежестью. Однако все это оказывается лишь сказочным фасадом, за которым скрывается нечто ужасное — бесконечная борьба всех против всех, в которой невозможно победить. Чтобы выжить, Диме придется научиться держать в руках меч и найти выход.



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