Биография

Сергей Лукьяненко — российский писатель, сценарист, продюсер и актер. Лауреат литературной премии «Аэлита». Родился в Казахстане 11 апреля 1968 года. После окончания школы Сергей переехал в Алма-Ату и поступил в государственный медицинский институт. Во время обучения в ВУЗе писатель устроился заместителем старшего редактора фантастического журнала «Миры», а в 1987 году опубликовал свой первый рассказ в журнале «Заря». На данный момент под авторством Сергея вышло более 40 романов. По самым популярным из них — «Ночному дозору» и «Черновику» — вышли экранизации. Сергей Лукьяненко консультирует кинодеятелей при создании фильмов по его произведениям. Он приложил руку к написанию сценариев к фильмам «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Черновик» и «Азирис Нуна». В 2021 году Лукьяненко продюсировал сериал «Осенние визиты».