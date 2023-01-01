Смешарики снимают кино (фильм, 2023) смотреть онлайн

Новый мультфильм «Смешарики снимают кино» возвращает на экраны любимых героев. На этот раз они пробуют себя в роли настоящих кинозвезд.



Смешарикам не до скуки — они твердо вознамерились �войти в историю кинематографа. Для этого они пробуют себя в популярных жанрах: от мюзикла до фэнтези. Ромашковая долина становится съемочной площадкой: Лосяш пробует себя в написании сценариев, Крош становится режиссером фантастического эпика, Нюша примеряет образ Звездной принцессы, а сонный Копатыч оказывается единственным, кто достаточно суров для роли злодея.



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