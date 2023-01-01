Смешарики снимают кино (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Новый мультфильм «Смешарики снимают кино» возвращает на экраны любимых героев. На этот раз они пробуют себя в роли настоящих кинозвезд.
Смешарикам не до скуки — они твердо вознамерились �войти в историю кинематографа. Для этого они пробуют себя в популярных жанрах: от мюзикла до фэнтези. Ромашковая долина становится съемочной площадкой: Лосяш пробует себя в написании сценариев, Крош становится режиссером фантастического эпика, Нюша примеряет образ Звездной принцессы, а сонный Копатыч оказывается единственным, кто достаточно суров для роли злодея.
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СтранаРоссия
ЖанрМультфильм, Приключения
Время52 мин / 00:52
Рейтинг
- ДЧРежиссёр
Денис
Чернов
- СМРежиссёр
Светлана
Мардаголимова
- ДЯРежиссёр
Дмитрий
Яковенко
- Актёр
Сергей
Мардарь
- СПАктриса
Светлана
Письмиченко
- ВПАктёр
Владимир
Постников
- ВБАктёр
Вадим
Бочанов
- МЧАктёр
Михаил
Черняк
- АВАктёр
Антон
Виноградов
- Сценарист
Сергей
Лукьяненко
- АЛСценарист
Алексей
Лебедев
- СМСценарист
Светлана
Мардаголимова
- ВБСценарист
Вадим
Бочанов
- ДЯСценарист
Дмитрий
Яковенко
- СДСценарист
Сергей
Дубинкин
- ТППродюсер
Татьяна
Павлова
- ИППродюсер
Илья
Попов
- ЮНПродюсер
Юлия
Николаева
- АММонтажёр
Аркадий
Муратов
- АПМонтажёр
Андрей
Прядченко
- МЛКомпозитор
Марина
Ланда