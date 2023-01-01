Смешарики снимают кино
Wink
Детям
Смешарики снимают кино
9.12023, Смешарики снимают кино
Мультфильм, Приключения52 мин6+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Смешарики снимают кино (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Новый мультфильм «Смешарики снимают кино» возвращает на экраны любимых героев. На этот раз они пробуют себя в роли настоящих кинозвезд.

Смешарикам не до скуки — они твердо вознамерились войти в историю кинематографа. Для этого они пробуют себя в популярных жанрах: от мюзикла до фэнтези. Ромашковая долина становится съемочной площадкой: Лосяш пробует себя в написании сценариев, Крош становится режиссером фантастического эпика, Нюша примеряет образ Звездной принцессы, а сонный Копатыч оказывается единственным, кто достаточно суров для роли злодея.

Если вы ищете забавные и познавательные мультфильмы для детей, включайте «Смешарики снимают кино». Смотреть онлайн его можно на Wink.

Смешарики снимают кино смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мультфильм, Приключения
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Смешарики снимают кино»