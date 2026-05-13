Рыцари сорока островов (сериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн

Увлекательный сериал «Рыцари Сорока Островов» с Полиной Гухман и Артёмом Кошманом снял режиссер Ким Дружинин по одноименному произведению Сергея Лукьяненко. Если вам нравятся необычные истории про попаданцев в опасные миры, то не пропустите сериал «Рыцари Сорока Островов» — 1 сезон можно будет смотреть в отличном качестве эксклюзивно на Wink.



Первый сезон расскажет о том, как подросток Дима попадает вместе со своей дамой сердца в необычный мир. На первый взгляд он покажется идеальным для жизни местом, где царит вечное беззаботное лето с теплым морем, омывающим мелкий песочек, и прогулками на свежем воздухе. Однако вскоре подростки поймут, что рай — лишь фасад и они оказались в страшной вселенной. Теперь им предстоит научиться сражаться на мечах, ведь в мире Сорока Островов жители должны каждый день биться друг с другом. Вот только в бесконечной битве всех со всеми невозможно одержать победу, и единственный способ спастись — разгадать тайну этого сказочного места.



Удастся ли героям узнать правду о волшебном мире и избежать проблем, поведает сериал «Рыцари Сорока Островов» — смотреть онлайн 1 сезон в хорошем качестве можно будет на видеосервисе Wink.

