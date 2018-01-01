Биография

Андрей Викторович Мармонтов – российский режиссер, актер, сценарист и продюсер. Родился в Казахской ССР в г. Темиртау 15 марта 1966 г. Детство и юность будущего режиссера Андрея Мармонтова неразрывно связаны с Алма-Атой. Профессиональное образование он получил в Казахской национальной академии искусств им. Т. К. Жургенова. Спустя несколько лет после выпуска он снимается в музыкальной картине «Джулия», в которой снялись признанные звезды российской эстрады. В 1996 г. в студии «Казахфильм» выходит многосерийная лента «Перекресток», посвященная житейским реалиям Казахстана в сложный период 90-х гг. Она стала первым фильмом Андрея Мармонтова. Начало двухтысячных для режиссера ознаменовалось выходом на экран комедийной мелодрамы «Витрина» с поистине звездным составом актеров: Андрей Макаревич, Федор Бондарчук, Михаил Кононов и другие. Следующим интересным и долгосрочным проектом стала экранизация романов популярной писательницы детективных историй Дарьи Донцовой про «Джентльмена сыска Ивана Подушкина» и «Любительницу частного сыска Дашу Васильеву». Крупнейшая работа последних лет – детективный сериал «Безсоновъ», в котором Андрей Мармонтов поработал режиссером, продюсером и сценаристом.