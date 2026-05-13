Рыцари сорока островов. Сезон 1. Серия 1
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Рыцари сорока островов
1-й сезон
1-я серия

Рыцари сорока островов (сериал, 2026) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.42026, Рыцари сорока островов. Сезон 1. Серия 1
Фантастика18+

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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Современные подростки, пытаясь убежать от реальности, оказываются в мире, где каждый день нужно доказывать свое право на существование с мечом в руке. Главный герой Дима отправляется в мир Сорока Островов вслед за своей возлюбленной. Там всегда прекрасная погода, лазурное море, теплый песок и единственный минус — непрекращающаяся война всех против всех.

Страна
Россия
Жанр
Фантастика

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Рыцари сорока островов»