Рыцари сорока островов (сериал, 2026) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Современные подростки, пытаясь убежать от реальности, оказываются в мире, где каждый день нужно доказывать свое право на существование с мечом в руке. Главный герой Дима отправляется в мир Сорока Островов вслед за своей возлюбленной. Там всегда прекрасная погода, лазурное море, теплый песок и единственный минус — непрекращающаяся война всех против всех.

