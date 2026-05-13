Рыцари сорока островов (сериал, 2026) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
8.42026, Рыцари сорока островов. Сезон 1. Серия 1
Фантастика18+
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О сериале
Современные подростки, пытаясь убежать от реальности, оказываются в мире, где каждый день нужно доказывать свое право на существование с мечом в руке. Главный герой Дима отправляется в мир Сорока Островов вслед за своей возлюбленной. Там всегда прекрасная погода, лазурное море, теплый песок и единственный минус — непрекращающаяся война всех против всех.
СтранаРоссия
ЖанрФантастика
Рейтинг
- ЕЧРежиссёр
Егор
Чичканов
- Актёр
Артём
Кошман
- Актриса
Полина
Гухман
- ВУАктриса
Вероника
Устимова
- ОСАктёр
Олег
Савостюк
- Актёр
Святослав
Рогожан
- Актёр
Кузьма
Котрелев
- Актёр
Никита
Кологривый
- АНАктриса
Александра
Нестерова
- ЕЧАктёр
Елисей
Чучилин
- Актриса
Ника
Жукова
- Актёр
Михаил
Пореченков
- Актёр
Александр
Обласов
- Актёр
Дмитрий
Куличков
- ЮВАктриса
Юлия
Волкова
- АКАктёр
Артём
Кисаков
- ДКАктёр
Дмитрий
Ковган
- Актёр
Владимир
Сарапульцев
- ММАктриса
Мирослава
Михайлова
- АААктёр
Астан
Агрба
- ИКАктёр
Илья
Куруч
- ЕГАктриса
Екатерина
Гонтаренко
- ТТАктёр
Трофим
Тихонов
- ИСАктёр
Илья
Сигалов
- АКАктриса
Алиса
Конашенкова
- ВОАктриса
Виолетта
Онор
- СЛАктёр
Степан
Летковский
- МПАктриса
Мария
Пореченкова
- МЖАктёр
Михаил
Жаков
- РЧАктёр
Руслан
Чагилов
- ВНАктриса
Веневьева
Новицкая
- АКАктёр
Арсений
Касперович
- ЕААктёр
Егор
Абрамов
- СМАктёр
Саша
Макаров
- Актёр
Арсений
Никитин
- Сценарист
Сергей
Лукьяненко
- СЛСценарист
Сергей
Левитан
- СДСценарист
Софья
Донианц
- ИНСценарист
Иван
Никифоров
- НССценарист
Настасья
Симбирцева
- ГССценарист
Галина
Суханова
- Сценарист
Андрей
Мармонтов
- Продюсер
Андрей
Золотарев
- ААПродюсер
Алёна
Акимова
- ГСПродюсер
Галина
Стрижевская
- Продюсер
Антон
Володькин
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- ИНПродюсер
Иван
Никифоров
- МНПродюсер
Марина
Наумова
- КАПродюсер
Кирилл
Ашумов
- Продюсер
Анна
Крутий
- МАПродюсер
Максим
Абрамов
- ГНПродюсер
Галина
Нахимовская
- МЛПродюсер
Марина
Лаврова
- АБХудожник
Андрей
Белан
- СШХудожник
Сергей
Шичкин
- ЕМХудожница
Евгения
Малай
- СОХудожник
Сергей
Охапкин
- АГОператор
Андрей
Гуркин