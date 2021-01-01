Сержант. Сезон 2. Серия 7
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Сержант
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7-я серия
9.12021, Сержант. Сезон 2. Серия 7
Боевики, Криминал18+

Сержант (сериал, 2021) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Остросюжетный детектив с Владимиром Епифанцевым и Михаилом Пореченковым о бывшем сержанте, вышедшем на тропу войны с нечистым на руку бизнесменом. На войне Алексей чувствовал себя как рыба в воде, но после того, как погиб его взвод, он не может избавиться от чувства вины. Он возвращается к гражданской жизни и устраивается мойщиком окон, но ему трудно приспособиться к существованию без постоянной опасности. Впрочем, привыкнуть к спокойствию не удается — Алексей становится свидетелем убийства, а в руки к нему попадает серьезный компромат, способный положить конец карьере известного бизнесмена Рафаэля Юсупова. С этого момента между ними начинается настоящее противостояние. Во что оно выльется, расскажет сериал «Сержант» (2021) — смотреть его в хорошем качестве онлайн можно в видеосервисе Wink.

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Рейтинг

6.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сержант»