9.22025, В западне 1 сезон
Мелодрама16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
В западне (сериал, 2025) смотреть онлайн
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О сериале
Внешне семейная жизнь Тани и Игоря кажется стабильной и довольно счастливой. Они вместе уже пятнадцать лет, у них растет сын Данила. У Тани сеть медицинских лабораторий, а Игорь — успешный бизнесмен. Но никто не знает, что он тратит огромные суммы в подпольном игорном доме.
Однажды, оставшись без средств, Игорь в отчаянии ставит на кон жену… И проигрывает ее загадочному игроку Дмитрию. Таня еще не подозревает, что теперь «принадлежит» возлюбленному из прошлого, который, как она думала, погиб при странных обстоятельствах. Зачем он вернулся и как выбраться из этой западни, в которую она угодила?
Рейтинг
- Режиссёр
Владислав
Николаев
- МВАктриса
Майя
Вознесенская
- ИКАктриса
Ираида
Краснопольская
- ИРАктриса
Инна
Романова
- СШАктёр
Сергей
Шарифуллин
- СКАктёр
Сергей
Крамарев
- ГССценарист
Галина
Сальгарелли
- ЕКПродюсер
Екатерина
Константинова
- ДЧПродюсер
Дмитрий
Чернолихов
- Продюсер
Владислав
Николаев
- АВПродюсер
Александра
Виноградова
- ААКомпозитор
Алексей
Артишевский