В западне (сериал, 2025) смотреть онлайн

Внешне семейная жизнь Тани и Игоря кажется стабильной и довольно счастливой. Они вместе уже пятнадцать лет, у них растет сын Данила. У Тани сеть медицинских лабораторий, а Игорь — успешный бизнесмен. Но никто не знает, что он тратит огромные суммы в подпольном игорном доме.



Однажды, оставшись без средств, Игорь в отчаянии ставит на кон жену… И проигрывает ее загадочному игроку Дмитрию. Таня еще не подозревает, что теперь «принадлежит» возлюбленному из прошлого, который, как она думала, погиб при странных обстоятельствах. Зачем он вернулся и как выбраться из этой западни, в которую она угодила?

