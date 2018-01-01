Биография

Инна Романова — российская актриса. Родилась 15 августа 1990 года. Окончила Московский институт культуры, где обучалась актерскому мастерству на курсе Л. А. Шаевой. Посещала школу хореографического искусства в Перми. Училась в Творческой лаборатории театра им. Е. Вахтангова. Состояла в труппе театра им. М. Булгакова, где играла в постановках «Ромео и Джульетта», «Стакан воды, или Заговор по-английски». Инна Романова начинала карьеру с телевидения, играла небольшие роли в сериалах «Детективы», «След», «СашаТаня», «Великая». Снялась в телесериале «Свидетели» и скандальном проекте «Матильда». Сыграла роли второго плана в сериалах «Старец», «Фемида видит», «Красная зона», «Секреты». Участвовала в проектах — «Дикая», «Нотариус», «Историк», «Первый снег». Играла главные роли в короткометражных лентах «Выход» и «Экран». Актрису можно увидеть в телесериалах «Букины», «СуперИвановы», «Балет».