В западне. Сезон 1. Серия 3
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В западне
1-й сезон
3-я серия
9.22025, В западне. Сезон 1. Серия 3
Мелодрама16+
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В западне (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Внешне семейная жизнь Тани и Игоря кажется стабильной и довольно счастливой. Они вместе уже пятнадцать лет, у них растет сын Данила. У Тани сеть медицинских лабораторий, а Игорь — успешный бизнесмен. Но никто не знает, что он тратит огромные суммы в подпольном игорном доме.

Однажды, оставшись без средств, Игорь в отчаянии ставит на кон жену… И проигрывает ее загадочному игроку Дмитрию. Таня еще не подозревает, что теперь «принадлежит» возлюбленному из прошлого, который, как она думала, погиб при странных обстоятельствах. Зачем он вернулся и как выбраться из этой западни, в которую она угодила?

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
46 мин / 00:46

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