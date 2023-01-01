Родные люди (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сын успешного бизнесмена Артем находится в депрессии из-за кризиса в отношениях со своей возлюбленной. Отец принимает решение отправить его к бабушке в Нижний Новгород, где Артема ожидает особое испытание — «мужицкий километр». Этот вызов должен помочь парню стать настоящим мужчиной и восстановить внутреннюю гармонию. Вместе со знакомой девушкой по имени Саша Артем будет исследовать новые горизонты и поможет отцу вспомнить свою первую любовь. Хотите узнать, какие приключения ждут Артема в Нижнем Новгороде? Тогда скорее включайте душевный отечественный сериал «Родные люди» — 3 серия 1 сезона доступна онлайн прямо сейчас на видеосервисе Wink!



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