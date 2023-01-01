Родные люди (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Сын успешного бизнесмена Артем находится в депрессии из-за кризиса в отношениях со своей возлюбленной. Отец принимает решение отправить его к бабушке в Нижний Новгород, где Артема ожидает особое испытание — «мужицкий километр». Этот вызов должен помочь парню стать настоящим мужчиной и восстановить внутреннюю гармонию. Вместе со знакомой девушкой по имени Саша Артем будет исследовать новые горизонты и поможет отцу вспомнить свою первую любовь. Хотите узнать, какие приключения ждут Артема в Нижнем Новгороде? Тогда скорее включайте душевный отечественный сериал «Родные люди» — 3 серия 1 сезона доступна онлайн прямо сейчас на видеосервисе Wink!
Сериал 3 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Приключения, Драма, Мелодрама
КачествоFull HD
Время19 мин / 00:19
Рейтинг
- ОАРежиссёр
Олег
Асадулин
- Режиссёр
Дмитрий
Губарев
- ОНРежиссёр
Овез
Нарлиев
- Актёр
Дмитрий
Дюжев
- Актёр
Камиль
Ларин
- Актёр
Егор
Бероев
- Актриса
Александра
Ребенок
- Актриса
Галина
Польских
- Актёр
Андрей
Соколов
- Актриса
Елена
Захарова
- АЛАктёр
Александр
Ляпин
- ИЗАктёр
Иван
Злобин
- ГПАктриса
Галина
Петрова
- СЛСценарист
Сергей
Лагодин
- ЮЛСценарист
Юлия
Лемарк
- МПСценарист
Михаил
Петров
- СЮСценарист
Сауле
Юсупова
- МРПродюсер
Максим
Рубанов
- ЖППродюсер
Жан
Просянов
- ВКПродюсер
Ванда
Криницкая
- ТВПродюсер
Татьяна
Воронина
- АЕХудожница
Анна
Ермолина
- ДНХудожник
Денис
Николаенко
- ПХХудожница
Полина
Хамраева
- АПХудожница
Анна
Полякова
- ДЮМонтажёр
Дмитрий
Юшин
- ДШОператор
Дмитрий
Шлыков
- ВКОператор
Владимир
Канцедал
- ВЛОператор
Валерий
Левченко
- СКОператор
Сергей
Кириченко
- АБКомпозитор
Андрей
Батурин
- ЮБКомпозитор
Юрий
Бардаш