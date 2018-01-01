Биография

Юрий Бардаш — российский продюсер, хореограф и исполнитель. Родился в Коммунарске, Украинская ССР, СССР, 23 февраля 1983 года. По завершении учебы в школе Юрий поступил в профессиональное училище на рабочую специальность. Будучи студентом училища, начал заниматься брейк-дансом в местном клубе. После переезда в Киев в 2002 году танцевал на площади, чтобы прокормить себя. Некоторое время спустя работал в разных танцевальных коллективах, был приглашен в мюзикл. Некоторое время спустя начал самостоятельно заниматься постановкой музыкальных номеров и менеджментом небольшого коллектива. Впоследствии начал обучать танцоров для собственного балета. Вместе с танцорами из своего коллектива организовал музыкальную группу Quest Pistols, позже продюсировал группу «Грибы» и певицу Луну. Ведет сольную деятельность под псевдонимом YOURA.