Малыш (фильм, 2026) смотреть онлайн
О фильме
«Малыш» (2025) — патриотичная драма о службе, долге и безграничной любви к матери. В главных ролях Глеб Калюжный и Иван Алексеев.
Донецк, 2022 год. Главный герой — смелый парень по имени Дима, которому всего восемнадцать лет. Он хочет заниматься рэпом, стать знаменитым и добраться до большой сцены. Правда, эту мечту приходится отложить ради важной миссии. До Димы доходит страшное известие: его мать, с которой он не виделся с детства, может находиться в осажденном городе. Главный герой решает не оставаться в стороне и отправляется в зону боевых действий под Мариуполем. Юному герою предстоит стать настоящим бойцом, послужить своей Родине, найти и спасти мать.
В основу фильма легла биография ополченца Павла Чертока, прозванного «Малышом» из-за юного возраста. Кстати, он не только стал прототипом главного героя, но и участвовал в создании сценария и сыграл второстепенного персонажа. «Малыш», фильм 2025 года о героизме, защите семьи и своей страны, доступен к просмотру на Wink.
Рейтинг
- АСРежиссёр
Андрей
Симонов
- Актёр
Глеб
Калюжный
- ИААктёр
Иван
Алексеев
- ОВАктёр
Олег
Васильков
- СУАктёр
Сергей
Уманов
- Актёр
Никита
Манец
- ГМАктёр
Гаврил
Менкяров
- Актёр
Данил
Никитин
- МСАктёр
Михаил
Селиванов
- ДЧАктёр
Даниил
Чуп
- МСАктёр
Михаил
Сиворин
- Актриса
Полина
Агуреева
- АХАктёр
Арсен
Хетагуров
- Актёр
Оскар
Кучера
- ТУАктриса
Татьяна
Уфимцева
- УКАктёр
Увво
Келвин
- ИКСценарист
Имашев
Кирилл
- ЕРСценарист
Есеналиев
Ринат
- АССценарист
Андрей
Симонов
- АКПродюсер
Андрей
Кретов
- ГАПродюсер
Григорий
Акопян
- АСПродюсер
Андрей
Симонов
- ДБПродюсер
Дмитрий
Богдан
- ЭГХудожник
Эдуард
Гизатуллин
- ТПМонтажёр
Тим
Павелко
- РГОператор
Руслан
Герасименков
- ЮБКомпозитор
Юрий
Бардаш
- ПДКомпозитор
Павел
Додонов