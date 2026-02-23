«Малыш» (2025) — патриотичная драма о службе, долге и безграничной любви к матери. В главных ролях Глеб Калюжный и Иван Алексеев.



Донецк, 2022 год. Главный герой — смелый парень по имени Дима, которому всего восемнадцать лет. Он хочет заниматься рэпом, стать знаменитым и добраться до большой сцены. Правда, эту мечту приходится отложить ради важной миссии. До Димы доходит страшное известие: его мать, с которой он не виделся с детства, может находиться в осажденном городе. Главный герой решает не оставаться в стороне и отправляется в зону боевых действий под Мариуполем. Юному герою предстоит стать настоящим бойцом, послужить своей Родине, найти и спасти мать.



В основу фильма легла биография ополченца Павла Чертока, прозванного «Малышом» из-за юного возраста. Кстати, он не только стал прототипом главного героя, но и участвовал в создании сценария и сыграл второстепенного персонажа. «Малыш», фильм 2025 года о героизме, защите семьи и своей страны, доступен к просмотру на Wink.

