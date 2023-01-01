Биография

Никита Манец — актер, модель и спортсмен. Родился в Москве 28 сентября 2006 года. Уже в детстве артист увлекся спортом. В свободное время обучался верховой езде, бегу, и уже в 14 лет занял второе место на мероприятии «Кросс нации». Пробовал свои силы на сцене, сыграв Джима Хокинса в постановке «Остров сокровищ» в Московском губернском театре. Сегодня Никита Манец продолжает изучать актерское мастерство и снимается в фильмах и сериалах. Его можно увидеть в таких проектах, как «И шарик вернется», «Второе зрение», «Отчим», «Волк», «Это наши дети!», «Пищеблок», «Мастер», «Корни», «Братья».