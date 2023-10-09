4. Москва. Вальсы
Wink
Сериалы
Родные люди
1-й сезон
4. Москва. Вальсы
8.12023, 4. Москва. Вальсы
Драма18+
Родители и дети учатся понимать друг друга, путешествуя по стране. 8 душевных новелл, названных по городам России, со звездами кино

Родные люди (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Ветеринар Игорь приезжает на сутки в Москву вместе с дочерью Катей. После заселения в отель он отправляется на встречу с однокурсниками. Однако по дороге его внимание привлекает пожилая женщина в сопровождении дочери Светланы, которые явно нуждаются в помощи. Оказывается, их любимая собака тяжело заболела, и только опытный хирург может спасти ей жизнь. Не раздумывая, Игорь соглашается провести сложную операцию. В процессе общения со Светланой мужчина понимает, что ему совсем не хочется возвращаться домой. Чем завершится однодневная поездка в столицу, узнаете в 1 сезоне отечественного сериала «Родные люди» — 4 серия ждет вас онлайн прямо сейчас на видеосервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Родные люди»