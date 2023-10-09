Родные люди (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Ветеринар Игорь приезжает на сутки в Москву вместе с дочерью Катей. После заселения в отель он отправляется на встречу с однокурсниками. Однако по дороге его внимание привлекает пожилая женщина в сопровождении дочери Светланы, которые явно нуждаются в помощи. Оказывается, их любимая собака тяжело заболела, и только опытный хирург может спасти ей жизнь. Не раздумывая, Игорь соглашается провести сложную операцию. В процессе общения со Светланой мужчина понимает, что ему совсем не хочется возвращаться домой. Чем завершится однодневная поездка в столицу, узнаете в 1 сезоне отечественного сериала «Родные люди» — 4 серия ждет вас онлайн прямо сейчас на видеосервисе Wink!

