Родные люди (сериал, 2023) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Комедия, Мелодрама18+
Родители и дети учатся понимать друг друга, путешествуя по стране. 8 душевных новелл, названных по городам России, со звездами кино
О сериале
Геолог Вячеслав впервые за двадцать лет приезжает в Москву, чтобы посетить встречу одногруппников и подарить возлюбленной долгожданный камень азурит. Однако на его пути возникают неожиданные преграды: таможенники, старушка с цветами и новые технологии, без которых невозможно представить современную жизнь в столице.
Сможет ли Вячеслав добраться до ресторана, где должно состояться мероприятие, узнаете в последнем эпизоде 1 сезона отечественного сериала «Родные люди». 8 серия доступна онлайн прямо сейчас на видеосервисе Wink!
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Приключения, Драма, Мелодрама
КачествоFull HD
Время23 мин / 00:23
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ОАРежиссёр
Олег
Асадулин
- Режиссёр
Дмитрий
Губарев
- ОНРежиссёр
Овез
Нарлиев
- Актёр
Дмитрий
Дюжев
- Актёр
Камиль
Ларин
- Актёр
Егор
Бероев
- Актриса
Александра
Ребенок
- Актриса
Галина
Польских
- Актёр
Андрей
Соколов
- Актриса
Елена
Захарова
- АЛАктёр
Александр
Ляпин
- ИЗАктёр
Иван
Злобин
- ГПАктриса
Галина
Петрова
- СЛСценарист
Сергей
Лагодин
- ЮЛСценарист
Юлия
Лемарк
- МПСценарист
Михаил
Петров
- СЮСценарист
Сауле
Юсупова
- МРПродюсер
Максим
Рубанов
- ЖППродюсер
Жан
Просянов
- ВКПродюсер
Ванда
Криницкая
- ТВПродюсер
Татьяна
Воронина
- АЕХудожница
Анна
Ермолина
- ДНХудожник
Денис
Николаенко
- ПХХудожница
Полина
Хамраева
- АПХудожница
Анна
Полякова
- ДЮМонтажёр
Дмитрий
Юшин
- ДШОператор
Дмитрий
Шлыков
- ВКОператор
Владимир
Канцедал
- ВЛОператор
Валерий
Левченко
- СКОператор
Сергей
Кириченко
- АБКомпозитор
Андрей
Батурин
- ЮБКомпозитор
Юрий
Бардаш