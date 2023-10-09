Родные люди (сериал, 2023) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

8. Москва
Родные люди
1-й сезон
8. Москва
8.12023, 8. Москва
Комедия, Мелодрама18+
Родители и дети учатся понимать друг друга, путешествуя по стране. 8 душевных новелл, названных по городам России, со звездами кино
Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Геолог Вячеслав впервые за двадцать лет приезжает в Москву, чтобы посетить встречу одногруппников и подарить возлюбленной долгожданный камень азурит. Однако на его пути возникают неожиданные преграды: таможенники, старушка с цветами и новые технологии, без которых невозможно представить современную жизнь в столице.

Сможет ли Вячеслав добраться до ресторана, где должно состояться мероприятие, узнаете в последнем эпизоде 1 сезона отечественного сериала «Родные люди». 8 серия доступна онлайн прямо сейчас на видеосервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Приключения, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.2 IMDb

