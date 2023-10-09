Родные люди (сериал, 2023) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Геолог Вячеслав впервые за двадцать лет приезжает в Москву, чтобы посетить встречу одногруппников и подарить возлюбленной долгожданный камень азурит. Однако на его пути возникают неожиданные преграды: таможенники, старушка с цветами и новые технологии, без которых невозможно представить современную жизнь в столице.



Сможет ли Вячеслав добраться до ресторана, где должно состояться мероприятие, узнаете в последнем эпизоде 1 сезона отечественного сериала «Родные люди». 8 серия доступна онлайн прямо сейчас на видеосервисе Wink!

