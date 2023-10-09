Родные люди (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Кирилл мечтает стать стендап-комиком, но его отец настаивает на том, чтобы сын устроился на серьезную работу. После очередной ссоры с родителем парень решает временно уехать из города и отправляется к бабушке в Астраханскую область. Там он встречает подругу детства Зою, которая показывает Кириллу всю прелесть деревенской жизни. Молодой человек замечает, что отец совсем не навещает бабушку, и решает исправить ситуацию.



Сможет ли Кирилл найти вдохновение для будущего выступления и помирить своих близких, узнаете в 1 сезоне душевного сериала «Родные люди» — 5 серия доступна онлайн на видеосервисе Wink!

