Родные люди (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Комедия, Мелодрама18+
Родители и дети учатся понимать друг друга, путешествуя по стране. 8 душевных новелл, названных по городам России, со звездами кино
Кирилл мечтает стать стендап-комиком, но его отец настаивает на том, чтобы сын устроился на серьезную работу. После очередной ссоры с родителем парень решает временно уехать из города и отправляется к бабушке в Астраханскую область. Там он встречает подругу детства Зою, которая показывает Кириллу всю прелесть деревенской жизни. Молодой человек замечает, что отец совсем не навещает бабушку, и решает исправить ситуацию.

Сможет ли Кирилл найти вдохновение для будущего выступления и помирить своих близких, узнаете в 1 сезоне душевного сериала «Родные люди» — 5 серия доступна онлайн на видеосервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Приключения, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.2 IMDb

