8.12023, 6. Крым
Комедии, Мелодрамы18+
Родители и дети учатся понимать друг друга, путешествуя по стране. 8 душевных новелл, названных по городам России, со звездами кино
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Родные люди (сериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
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Сюжет
После успешного завершения крупного проекта молодая женщина по имени Катя решает отдохнуть в горах Крыма. По пути ее машина неожиданно ломается посреди огромного виноградника. В этот момент она встречает винодела Сергея, который радушно принимает гостью и угощает вкуснейшим авторским вином. Поддавшись чарам мужчины, а также невероятной крымской природы, Катя осознает, что настало время замедлиться.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Приключения, Драмы, Мелодрамы
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ОАРежиссёр
Олег
Асадулин
- Режиссёр
Дмитрий
Губарев
- ОНРежиссёр
Овез
Нарлиев
- Актёр
Дмитрий
Дюжев
- Актёр
Камиль
Ларин
- Актёр
Егор
Бероев
- Актриса
Александра
Ребенок
- Актриса
Галина
Польских
- Актёр
Андрей
Соколов
- Актриса
Елена
Захарова
- АЛАктёр
Александр
Ляпин
- ИЗАктёр
Иван
Злобин
- ГПАктриса
Галина
Петрова
- СЛСценарист
Сергей
Лагодин
- ЮЛСценарист
Юлия
Лемарк
- МПСценарист
Михаил
Петров
- СЮСценарист
Сауле
Юсупова
- МРПродюсер
Максим
Рубанов
- ЖППродюсер
Жан
Просянов
- ВКПродюсер
Ванда
Криницкая
- ТВПродюсер
Татьяна
Воронина
- АЕХудожница
Анна
Ермолина
- ДНХудожник
Денис
Николаенко
- ПХХудожница
Полина
Хамраева
- АПХудожница
Анна
Полякова
- ДЮМонтажёр
Дмитрий
Юшин
- ДШОператор
Дмитрий
Шлыков
- ВКОператор
Владимир
Канцедал
- ВЛОператор
Валерий
Левченко
- СКОператор
Сергей
Кириченко
- АБКомпозитор
Андрей
Батурин
- ЮБКомпозитор
Юрий
Бардаш