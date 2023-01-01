Родные люди (сериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

После успешного завершения крупного проекта молодая женщина по имени Катя решает отдохнуть в горах Крыма. По пути ее машина неожиданно ломается посреди огромного виноградника. В этот момент она встречает винодела Сергея, который радушно принимает гостью и угощает вкуснейшим авторским вином. Поддавшись чарам мужчины, а также невероятной крымской природы, Катя осознает, что настало время замедлиться.



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