6. Крым
Wink
Сериалы
Родные люди
1-й сезон
6. Крым
8.12023, 6. Крым
Комедии, Мелодрамы18+
Родители и дети учатся понимать друг друга, путешествуя по стране. 8 душевных новелл, названных по городам России, со звездами кино
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Родные люди (сериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

После успешного завершения крупного проекта молодая женщина по имени Катя решает отдохнуть в горах Крыма. По пути ее машина неожиданно ломается посреди огромного виноградника. В этот момент она встречает винодела Сергея, который радушно принимает гостью и угощает вкуснейшим авторским вином. Поддавшись чарам мужчины, а также невероятной крымской природы, Катя осознает, что настало время замедлиться.

Хотите узнать, сможет ли Катя бросить карьеру и остаться с Сергеем? Тогда скорее включайте 1 сезон отечественного сериала «Родные люди» — 6 серия ждет вас онлайн прямо сейчас на видеосервисе Wink!

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Приключения, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Родные люди»