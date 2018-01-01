Биография

Владимир Канцедал — российский режиссер и кинооператор. Владимир начал карьеру в индустрии в начале 2010-х годов. Свой путь в профессию он начал с работы над рекламными роликами, а также над проектами федерального масштаба. Владимир принимал участие в работе над проектами «Россия, двери которой открыты», был занят в Студенческих играх в Казани, FIFA 2018, World Skills. Работал оператором-постановщиком музыкальных клипов для крупных российских исполнителей: Макс Фадеев, Глюкоза, Юлия Савичева, Ундервуд, Гарик Сукачев и других. В качестве оператора работал над документальным фильмом Гарика Сукачева «То, что во мне» и сериалом «Родные люди».