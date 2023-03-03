Снайпер. Оружие возмездия. Серия 2
Wink
Сериалы
Снайпер. Оружие возмездия
1-й сезон
2-я серия

Снайпер. Оружие возмездия (сериал, 2009) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.32009, Снайпер. Оружие возмездия. Серия 2
Военный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В 1942 году под Сталинградом группа старшего лейтенанта Яшина сталкивается с хитрым противником - немецким капитаном Карлом Кляйстом. В подстроенной им ловушке погибает девушка-снайпер Алеся Микулич, а сам Яшин получает тяжелое ранение.

Страна
Россия, Беларусь
Жанр
Военный
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Снайпер. Оружие возмездия»