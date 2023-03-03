Снайпер. Оружие возмездия (сериал, 2009) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

В 1942 году под Сталинградом группа старшего лейтенанта Яшина сталкивается с хитрым противником - немецким капитаном Карлом Кляйстом. В подстроенной им ловушке погибает девушка-снайпер Алеся Микулич, а сам Яшин получает тяжелое ранение.



