Мать (фильм, 1989) смотреть онлайн
8.81989, Мать
Драма, Исторический190 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
Действие происходит в России в начале XX века, в рабочей слободке, жизнь которой завязана на работу на фабрике. Сын Пелагеи Ниловны, вдовы слесаря, Павел Власов, вдруг начинает читать запрещённые книги, которые приносит из города, начинает собирать у себя товарищей. На фабрике появляются листовки о бедственном положении рабочих, и мать Павла и гордится этой его работой, и боится за него. За деятельностью марксистского кружка внимательно следят агенты полиции. Когда выясняется, что один из друзей является полицейским информатором, молодые марксисты выносят ему смертный приговор…
СтранаСССР, Италия
ЖанрИсторический, Драма
Время190 мин / 03:10
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Глеб
Панфилов
- Актёр
Виктор
Раков
- Актёр
Любомирас
Лауцявичюс
- АШАктёр
Александр
Шишонок
- Актёр
Дмитрий
Певцов
- АКАктёр
Александр
Карин
- ИКАктёр
Иван
Кабардин
- ВПАктёр
Владимир
Прозоров
- ВФАктёр
Владимир
Фатеев
- ОШАктриса
Ольга
Шукшина
- АИАктриса
Антонелла
Интерленги
- Актриса
Инна
Чурикова
- Сценарист
Глеб
Панфилов
- МГСценарист
Максим
Горький
- Продюсер
Федор
Попов
- Оператор
Михаил
Агранович
- АИОператор
Александр
Ильховский
- ВБКомпозитор
Вадим
Биберган