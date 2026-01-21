Мать (фильм, 1989) смотреть онлайн

Действие происходит в России в начале XX века, в рабочей слободке, жизнь которой завязана на работу на фабрике. Сын Пелагеи Ниловны, вдовы слесаря, Павел Власов, вдруг начинает читать запрещённые книги, которые приносит из города, начинает собирать у себя товарищей. На фабрике появляются листовки о бедственном положении рабочих, и мать Павла и гордится этой его работой, и боится за него. За деятельностью марксистского кружка внимательно следят агенты полиции. Когда выясняется, что один из друзей является полицейским информатором, молодые марксисты выносят ему смертный приговор…

