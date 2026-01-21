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Мать (фильм, 1989) смотреть онлайн

8.81989, Мать
Драма, Исторический190 мин18+
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О фильме

Действие происходит в России в начале XX века, в рабочей слободке, жизнь которой завязана на работу на фабрике. Сын Пелагеи Ниловны, вдовы слесаря, Павел Власов, вдруг начинает читать запрещённые книги, которые приносит из города, начинает собирать у себя товарищей. На фабрике появляются листовки о бедственном положении рабочих, и мать Павла и гордится этой его работой, и боится за него. За деятельностью марксистского кружка внимательно следят агенты полиции. Когда выясняется, что один из друзей является полицейским информатором, молодые марксисты выносят ему смертный приговор…

Страна
СССР, Италия
Жанр
Исторический, Драма
Время
190 мин / 03:10

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мать»