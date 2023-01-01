Биография

Любомирас Лауцявичюс – актер, заслуженный артист Литовской ССР. Родной город – Вильнюс, где он появился на свет 15 июня 1950 г. Награжден госнаградой Министерства культуры Литвы «Золотой крест сцены» (2004 г.), премией народного признания «Фортуна», призом за лучшую мужскую роль 2-го плана на Киевском международном кинофестивале (2009 г.). С юных школьных лет Любомирас состоял поначалу в учениках, а после стал членом труппы Паневежского драмтеатра (руководитель – Юозас Мильтинис). Окончил Клайпедский филиал Литовской государственной консерватории по классу актерского мастерства в 1980 г. До 1990 г. оставался в труппе Клайпедского драмтеатра. Женился на Лили Лауцявичене в 70-х гг., с которой познакомился еще на сцене студии Паневежского драмтеатра. В семье два сына – близнецы Андрюс и Томас. Успех к артисту пришел в 90-е годы, когда он перешел в Каунасский драмтеатр. За долгую творческую карьеру число сыгранных ролей Любомираса Лауцявичюса превысило 70. Известность к нему как к киноактеру пришла в 1978 г. после роли Акселя Джордаха в драме «Богач, бедняк...». Вторая известная роль – в картине «Иди и смотри» (1985 г.), признанной «Советским экраном» лучшим в прокате за 1986 г. Российским зрителям запомнилась звездная главная мужская роль в картине «Морской волк» (1990 г.). В 2000-е годы наиболее известные фильмы Любомираса Лауцявичюса – «Мастер и Маргарита» (2005 г.) и «Тарас Бульба» (2009 г.).