Летучий корабль (фильм, 1979) смотреть онлайн

«Летучий корабль» — потрясающий музыкальный мультфильм по мотивам русской сказки. Трогательная и вдохновляющая история о том, что любовь, добро и песня побеждают любое коварство и зло. Смотрите волшебную сказку онлайн на сайте more.tv. Видео в хорошем качестве доступно бесплатно.

Бедный Иван-Трубочист влюбляется в прекрасную Забаву. Они мечтают о светлом будущем и совместном счастье, но их планам мешают царь-отец и коварный боярин Полкан, желающий заполучить царевну и власть. Забава объявляет, что выйдет замуж только за того, кто построит летучий корабль. Иван справляется с задачей, но хитрый Полкан обманом получает это чудо, вот только управлять им не может. Для этого нужны волшебные слова, которые сообщили Ивану Бабки-ежки. Эту светлую сказку-мюзикл обожают и взрослые, и дети. Включайте видео в хорошем качестве бесплатно в виртуальном кинотеатре Wink. Отличное настроение гарантировано!



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