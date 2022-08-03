Мама (фильм, 1976) смотреть онлайн
1976, Мама
Мюзикл, Кино для детей83 мин0+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
О фильме
Остроумная музыкальная версия всем известной истории про Серого Волка, козлят и их очаровательную героическую Маму.
СтранаСССР
ЖанрМюзикл, Кино для детей
КачествоSD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.8 IMDb
- ЭБРежиссёр
Элизабета
Бостан
- Актриса
Людмила
Гурченко
- Актёр
Михаил
Боярский
- ОПАктёр
Олег
Попов
- СКАктёр
Савелий
Крамаров
- ВМАктёр
Валентин
Манохин
- ДМАктёр
Джордже
Михэйцэ
- ФПАктёр
Флориан
Питиш
- ВИАктриса
Вера
Ивлева
- ЕГАктёр
Евгений
Герчаков
- НКАктриса
Наталья
Крачковская
- ЮЭСценарист
Юрий
Энтин
- АОПродюсер
Анатолий
Олонцев
- НКПродюсер
Николае
Кодреску
- КАМонтажёр
Клавдия
Алеева
- ЕПМонтажёр
Е.
Прятко
- КПОператор
Константин
Петриченко
- ЖБКомпозитор
Жерар
Буржуа
- ТПКомпозитор
Темистокле
Попа