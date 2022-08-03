Голубой щенок
Wink
Детям
Голубой щенок
9.31976, Голубой щенок
Мультфильм, Мюзикл18 мин0+

Голубой щенок (фильм, 1976) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Фильм создан по мотивам сказки венгерского писателя Д. Урбана. Эксцентрическая музыкальная комедия о приключениях добродушного голубого щенка. В фильме проводится мысль о том, что о человеке следует судить по его поступкам, а не по внешнему виду.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мюзикл, Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
Качество
Full HD
Время
18 мин / 00:18

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.2 IMDb