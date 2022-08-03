Голубой щенок (фильм, 1976) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Фильм создан по мотивам сказки венгерского писателя Д. Урбана. Эксцентрическая музыкальная комедия о приключениях добродушного голубого щенка. В фильме проводится мысль о том, что о человеке следует судить по его поступкам, а не по внешнему виду.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мюзикл, Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
КачествоFull HD
Время18 мин / 00:18
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ЕГРежиссёр
Ефим
Гамбург
- Актриса
Алиса
Фрейндлих
- АМАктёр
Андрей
Миронов
- АГАктёр
Александр
Градский
- Актёр
Михаил
Боярский
- ЮЭСценарист
Юрий
Энтин
- ДУСценарист
Дьюла
Урбан
- ФИПродюсер
Федор
Иванов
- ЕТХудожник
Елена
Танненберг
- ВМХудожник
В.
Максимович
- ГМХудожник
Геннадий
Морозов
- ИЗХудожница
Инна
Заруба
- ИГМонтажёр
Изабелла
Герасимова
- МДОператор
Михаил
Друян
- ГГКомпозитор
Геннадий
Гладков