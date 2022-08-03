Фильм создан по мотивам сказки венгерского писателя Д. Урбана. Эксцентрическая музыкальная комедия о приключениях добродушного голубого щенка. В фильме проводится мысль о том, что о человеке следует судить по его поступкам, а не по внешнему виду.

